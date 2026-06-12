Fortsatt portad från landslaget: ”Tråkigt, han är superbra”

I kväll spelar Bosnien VM-premiär, men utan Anel Ahmedhodzic som fortsatt är portad från landslaget.

– Tråkigt det som hänt. Han är en superbra spelare och om han hade valt Sverige hade han haft goda möjligheter att vara med i VM nu, säger vännen Mattias Svanberg till FotbollDirekt.

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”Ärligt talat, jag är ledsen över att jag inte var en del av det (VM-avancemanget). Det här landet betyder mycket för mig och ett ögonblick som det här kan inte förbises. Det blev komplicerat och tyvärr, det som hände, hände. De här killarna visade sitt hjärta och sin själ för Bosnien och Hercegovina och varje supporter kan vara stolt. Stort lycka till. Jag kommer att heja på er som alltid. Det är säkert. Jag önskar er all lycka i världsmästerskapet och att ni fortsätter att skriva historia för vårt land”.

I början av april, några dagar efter Bosniens första VM-avancemang på tolv år, skickade Anel Ahmedhodzic en lyckönskning till Balkan-nationen på sitt Instagramkonto. 2020 valde skåningen bort Sveriges A-landslag för spel i Bosniens dito – men fyra år senare valde han att abrupt sluta i landslaget efter näthat. Det fick i sin tur Bosniens landslag att porta Ahmedhodzic från spel i landslaget för all framtid.

Snart två år har gått sedan dess och ännu har Ahmedhodzic inte gjort en enda landskamp till för Bosnien, landet som mittbacken har sina rötter ifrån. Därmed berövas han sommarens VM-slutspel där Bosnien i kväll premiärspelar mot värdnationen Kanada.

”Det är tråkigt det som hänt”

Mattias Svanberg växte upp med Ahmedhodzic i Malmö FF och de är lika gamla. Därmed känner duon varandra bra sedan barnsben.

– Ärligt talat vet jag inte riktigt detaljerna om vad som hänt kring hans situation, men det är tråkigt det som hänt för han är en superbra spelare, säger Svanberg till FotbollDirekt och fortsätter:

– Han tog valet att välja Bosnien där och då och det respekterar jag fullt ut. Om han hade valt Sverige hade han haft goda möjligheter att vara med i VM nu.

Till hösten spelar Sverige och Bosnien mot varandra i Nations League. Då hoppas Svanberg att Ahmedhodzic rökt fredspipa med det bosniska förbundet så att Feyenoord-spelaren får chansen att möta sina kompisar i det svenska landslaget (Ahmedhodzic spelade även U-landskamper i Sverige med jämngamla Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson).

– Om Anel själv vill så hoppas jag att det blir så. Nu har vi inte pratat om det men vi spelade fotboll länge tillsammans och följdes åt i många år tills han lämnade MFF för Nottingham och jag för Bologna. Träffas vi på stan hemma i Malmö så kommer vi så klart snacka.