BP nollade Kif Örebro – fördel inför kvalreturen

Brommapojkarna slog Kif Örebro i första kvalmatchen till damallsvenskan.
Slutresultatet skrev still 2–0 till BP.

Brommapojkarna slutade på en 13:e plats i damallsvenskan. I kvalet ställs de mot Kif Örebro som slutade på en tredjeplats i Elitettan.

Under torsdagen spelades den första kvalmatchen.

Då såg BP tilla tt ordna ett starkt utgångsläge inför returen när de vann med 2–0.

Det första målet kom i den 38:e minuten genom Hilja Priks och 2–0-målet gjorde i början av den andra akten genom Vera Lillbäck.

Returmatchen spelas på söndag klockan 14.

