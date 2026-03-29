BP-tränaren om Ellen Gibson: ”Visa kvaliteter hon inte har fått visa”

UPPTAKTSTRÄFF. Daniel Gunnars är huvudtränare i BP.

I år har han förstärkt truppen med den före detta Bajen-spelaren Ellen Gibson.

– Jag tror att hon kommer bidra med en stabilitet, säger BP-tränaren Daniel Gunnars till FotbollDirekt.

BP har tappat en del spelare i år men har också värvat in namnkunniga spelare. Maja Wangerheim, Ellen Gibson och Patrícia Fischerová. Daniel Gunnars är nöjd över sin nya trupp.

– Det är lite som vanligt, att det brukar vara en del rulijangs inför. Men jag är väldigt spänd på att se hur vi ska ta den här truppen i mål och göra en ännu bättre säsong, säger Gunnars till FotbollDirekt.

Ni har fått in Patrícia Fischerová och Ellen Gibson. Vad tror du dem kan bidra med?

– Nej men det är klart att det är i de här fallen dels spelare som kommer med rutin. Eller spelare som kanske inte har fått den utväxlingen i de klubbarna. Så för oss är det väldigt positivt om man kommer från en annan miljö. Framförallt i Hammarby högre upp i tabellen. Då kan man ta med sig de erfarenheterna och kravbilder till oss.

Ellen Gibson har SM-guld och Cupguld i ryggen. Vad kan hon bira med?

– Jag tror att hon kommer bidra med en stabilitet. Att man vet vad vi får varje dag. Men hon har höjt sitt spel så jag tror hon kan få visa kvaliteter som hon inte har fått visa innan.

Gunnars hoppas att BP ska fortsätta göra mål i år men vill stätta stopp när det gäller att släppa in mål.

– Jag hoppas att vårt signum är att vi fortsätter göra väldigt mycket mål. Det gjorde vi förra året, vi gjorde femte mest i serien. Tyvärr släppte vi in en del, men jag hoppas att vi fortsätter göra mycket med att vi släpper in mycket mer, avslutar Gunnars.