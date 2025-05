Dif kvar på marken – trots finfina starten: ”Viktigt att inte flyga iväg”

Djurgårdens IF har stått för en stark säsongsinledning i damallsvenskan.

Obesegrade efter fem matcher, men någon hybris visas inte upp från Stockholmsklubben.

– Jag tror det viktiga är att vi inte flyger iväg, säger Djurgården huvudtränare Marcelo Fernandez till FotbollDirekt.

Inför årets damallsvenska säsong var det mesta snacket om Hammarby och BK Häcken.

Där bakom skulle lag som IFK Norrköping, Malmö FF, FC Rosengård och Kristianstads DFF utmana.

Samtidigt så var det relativt tyst kring Djurgården.

När vi nu är snart sex spelade omgångar in i serien så är det dock bara ett lag som placerar sig bättre än Djurgården.

Blåränderna har inlett säsongen med tre segrar och två oavgjorda och inför dagens match mot IFK Norrköping är man alltså obesegrade.

Marcelo Fernandez ger för FotbollDirekt sin syn på lagets säsongsinledning och huruvida han själv hade räknat med detta inför säsongen.

– Det är klart att jag alltid trott att vi har en bra grundkapacitet i gruppen och så, sen ska jag vara ärlig och säga vi tycker att det är en bra start, sedan har vi lite av en sticka i foten efter matchen mot Piteå, så vi är väl inte helt tillfreds heller och det är väl också hälsosamt. Nu senast mot Rosengård så tycker jag också att vi kan vara lite bättre, men det är klart att vi är nöjda samtidigt som vi vill mer och gärna haft någon poäng mer, säger han till FD.

Djurgården placerar sig som sagt som två just nu och under säsongsinledningen har man redan tagit poäng av FC Rosengård och slagit Kristandstads DFF, två lag som på förhand var tippade att slåss i toppen och utmana om Europaplatser.

När just Europaplatser kommer på tal så är dock Fernandez noggrann med att betona att man inte svävar iväg i Djurgården, trots den här fina starten.

– Jag tror det viktiga är att vi inte flyger iväg. Vi har en uppsatt målsättning från inför säsongen som är att hamna mellan fjärde- och sjätteplats som kommer från klubben och styrelsen. Det är det vi tittar på just nu, det har gått fem matcher, en femtedel av säsongen.

– Jag vill verkligen betona att vi är här och nu, det gäller att träna på bra och jobba hårt varje dag. Att börja prata Europa nu tycker jag är för prematurt.

Ni förstärkte rejält inför hösten ifjol med Mimmi Larsson och Pauline Hammarlund, men det känns kanske som att ni har fått som mest utdelning nu. Var det lite så ni tänkt?

– Jag tror att man måste ha med sig att när man värvar spelare under ett sommarfönster, spelare som kommer från europiska ligor har då varit i gång en hel säsong, har inte haft någon semester och helt plötsligt är de inne och gör en och en halv säsong. Så det finns kanske en viss fysisk eller mental tröttnad, även om det är nytt och spännande att komma till Stockholm.

– Jag tycker att de gör en godkänd höst, vi kände att vi behövde få in dem och kanske få ut lite mer utav dem och Pauline har spelat mycket under säsongsinledningen och är en nyckelspelare för oss. Mimmi har vi fortfarande mer att hämta av, vilket är ett bra kvitto då hon står på tre mål med bara lite mer än 250 minuters speltid. Så där har vi också sparkapital, det har vi också i Tove Almqvist som är en etablerad toppspelare i damallsvenskan och som inte gjort en enda minut hittills i år. Hon ligger och simmar lite i bakvattnet och är jättehungrig att komma tillbaka och visa sig från sin bästa sida.

Norrköping härnäst, ett lag som också inför säsongen förutspåddes att vara med och slåss om Europaplatserna. Hur viktigt är det att ta de här poängen mot de tippade toppkonkurrenterna, ifall ni ska kunna vara där upp på långt sikt?

– Det är väl jätteviktigt att vi kan konkurra och ta poäng av de lagen runt om oss och även vinna dem matcherna, inte bara ta poäng. Det är ett Norrköping som verkligen spänt bågen inför den här säsongen med en stark tränarrekrytering, med spelare, det är en direktkonkurrent till oss och våra ambitioner och det kommer att bli en tuff match. Det är ett lag som är svårt att bryta ned, som har spets framåt i spelare som Vesna Milivojević, Vilma Leidhammar, Svea Rehnberg, Carrie Jones som katalysator på mittfältet, landslagsspelare för Wales och en storväxt backlinje.

– Sedan måste vi vara medvetna om också har en väldigt kompetent målvakt i Anna Koivunen, för mig topp-3 i damallsvenskan, vi har en solid backlinje, vi har ”Sessy” Åsland som är en av damallsvenskans absolut bästa spelare och ett anfallspar som också är i topp i serien. Det gäller verkligen att vi får ihop helheten, vi får inte fastna på individer för laget behöver verkligen sitta ihop för att vi ska kunna ta treor, avslutar han.