Djurgården tar emot Hammarby – här är startelvorna
Stockholmsderby och toppmöte denna måndagskväll.
Djurgårdens IF tar emot serieledande Hammarby.
Inför matchen så har nu startelvorna släppts.
Det vankas toppmatch i damallsvenskan på Stockholms stadion denna måndagskväll.
Om drygt en timme är det dags för Stockholmsderby då Djurgårdens IF tar emot Hammarby IF.
För Djurgården krävs det vinst för att hoppet om en Europaplats ska leva, medan Bajen alltjämt tampas med med Malmö FF och BK Häcken om SM-guldet.
Nu inför matchen så har de båda lagen meddelat sina startelvor.
STARTELVOR:
Djurgården: Koivunen – Lobanova – Ashe – Ruuskanen – Svensson – Pelgander – Åsland – Duras – Urara – Ulenius – Wahlström.
Hammarby: Loeck – Holmberg – Carlsson – Boye – Blakstad – Miyagawa – Joramo – Koivisto – Lennartsson – Wangerheim – Hasund.
