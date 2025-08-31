Djurgården vände och vann derbyt mot BP

Djurgården var illa ute mot BP.

Då slog Tove Almqvist till med dubbla kassar i derbyt.

Djurgårdens IF hakar på i den damallsvenska toppen efter söndagens derbyseger mot Brommapojkarna. Men det satt långt inne för ”Blåränderna” som hamnade i underläge sent i den första halvleken när Ellen Toivio satte ledningsmålet för hemmalaget.

Derbyt såg ut att gå mot en BP-seger, men då klev den inbytte Dif-stjärnan Tove Almqvist fram. 29-åringen svarade för två mål i slutet av matchen och vände och vann matchen för Djurgården.

Derbyt slutade 1–2.

Segern betydde att Djurgården hakade på Hammarby, Häcken och Malmö FF i toppen av tabellen.