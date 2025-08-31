Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Djurgården vände och vann derbyt mot BP

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Djurgården var illa ute mot BP.
Då slog Tove Almqvist till med dubbla kassar i derbyt.

Djurgårdens IF hakar på i den damallsvenska toppen efter söndagens derbyseger mot Brommapojkarna. Men det satt långt inne för ”Blåränderna” som hamnade i underläge sent i den första halvleken när Ellen Toivio satte ledningsmålet för hemmalaget.

Derbyt såg ut att gå mot en BP-seger, men då klev den inbytte Dif-stjärnan Tove Almqvist fram. 29-åringen svarade för två mål i slutet av matchen och vände och vann matchen för Djurgården.

Derbyt slutade 1–2.

Segern betydde att Djurgården hakade på Hammarby, Häcken och Malmö FF i toppen av tabellen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt