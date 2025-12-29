Djurgårdens önskan inför 2026: ”Behålla Elsa Pelgander”

JULINTERVJUN. Djurgården kom på en stark fjärdeplats i damallsvenskan.

Stockholmsklubben har en speciell önskan in i 2026, nämligen att få behålla Juventus-lånet.

– Behålla Elsa Pelgander som hittills bara varit här på lån, skriver sportchef Jean Balawo till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den damallsvenska säsongen 2025 är färdigspelad. De 14 bästa klubbarna i landet har gått på julledighet och de flesta återstartar sin verksamhet ett par dagar efter nyår. Därför har FotbollDirekt låtit några sportchefer blicka tillbaka på det gångna spelåret och berätta om hur de arbetar inför nästa år.

Djurgården slutade på en imponerande fjärdeplats i damallsvenskan i år. De var länge med i fajten om en topp tre plats och att få spela i Europa, men det räckte inte hela vägen. Istället kunde Djurgården glädjas med flertalet derbysegrar.

– Vi tar med oss en säsong fyllt av glädje där det innehåller allt från bästa säsongen på 18 år resultatmässigt, en planerad strategi ledde till en ökning av intresse kring våra matcher och medförde i sin tur ett rekord år för oss även på läktaren. Vi kunde dessutom avsluta som derby drottningar och det är en bra början. Vi var länge med i fajten om Europa och avslutade vår säsongen med känning på Europa, men sen orkade vi inte hela vägen, skriver sportchef Jean Balawo till FotbollDirekt.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Vi jobbar ju ständigt över flera fönster och undviker gärna kortsiktiga lösningar. Vi har förstärkt i ledarstaben i form av en ny huvudtränare och en ny fysioterapeut och förhoppningsvis tar vi ytterligare steg i vardagen i linjen med vår ambition och strategi.

Vad är målsättningen med 2026?

– Lite svårt att prata placeringar. Vi har en redan implementerad 5-årsplan där vi nu går in i år 4. Så klart att vi alltid vill ta steg i vardagen som tar oss närmare vårt slutmål vilket är att vinna damallsvenska och med det få möjligheten att nån dag få spela i Europa. Det gäller att vara kaxigt ödmjuka. Det finns några klubbar där ute som just nu också gör bra saker. Vi måste jobba hårt i vardagen och tro på det vi gör.

Bästa minne från 2025?

– Helt klart vinsten mot Hammarby hemma på stadion inför nästan 4.000 åskådare. Det var sol, mycket åskådare, bra fotboll och ett sent avgörande vad mer kan man önska sig.

Om du får värva en spelare från ett annat allsvenskt lag, vem blir det?

– Den spelaren har vi redan värvat (Sara Eriksson).

Vad önskar sig din klubb i julklapp?

– Friska spelare i både hälsa och tillgänglighet, ett fullsatt Kristineberg på den damallsvenska premiären och sedan vill vi behålla Elsa Pelgander som hittills bara varit här på lån.