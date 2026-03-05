Efter 30 år – vill ha tillbaka gulden

Malmö FF:s damlag har vunnit fem SM-guld, utan att ha dem på meritlistan

Det vill en motionsskrivande supporter ändra på.

– Historik och meriter är en viktig del av en förenings identitet, säger motionens författare Johan Jehlbo till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Dagens version av Malmö FF :s damlag startades 2019 och gjorde sin debutsäsong i allsvenskan förra året. Men det är inte första gången som ett lag med MFF:s namn, logga och färger spelar i landets högsta serie på damsidan.

En tidigare inkarnationen har till och med vunnit SM-guld, fem gånger. 1986, 1990, 1991, 1993 och 1994 närmare bestämt.

2004 valde MFF:s damsektion att separera sig från moderklubben och man bytte efter ett tag namn till LDB FC Malmö. Några år senare gick klubben ihop med FC Rosengård, vilket gör att det idag är den klubben som tillskrivs triumferna på 80 och 90-talet.

Nu höjs röster i MFF:s supporterkretsar om att dagens damlag ska tilldelas de fem SM-gulden. Supportern och medlemmen Johan Jehlbo har skickat in en motion till klubbens årsmöte som behandlar frågan.

– Rent sportsligt förändrar gulden från 80- och 90-talet inget i dag, men historik och meriter är en viktig del av en förenings identitet och av supporterskapet, säger han till Expressen.

Malmö FF slutade trea i fjol som nykomlingar. Inför årets säsong är Skåneklubben återigen tippat som ett topplag.

– Om Malmö FF skulle vinna SM-guld på damsidan framöver uppstår en rimlig fråga: ska det beskrivas som klubbens första damguld eller inte, menar Jehlbo.

Motionen har delvis bifallit av Malmö FF:s styrelse och under fredagen kommer klubbens medlemmar få rösta om huruvida de gamla SM-bucklorna kommer hamna i MFF:s prisskåp.