Efter supporterilskan – Hammarby öppna för matchflytt

Den troliga seriefinalen i damallsvenskan mellan Häcken och Hammarby spelas 18 oktober.

Samtidigt spelar Hammarbys herrar på bortaplan och stor ilska väcks på sociala medier.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kan Hammarby tänka sig att flytta matchen till lördagen 17 oktober.

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BK Häcken och Hammarby IF gör upp om guldet i damallsvenskan. Förra veckan vann Hammarby mot Norrköping samtidigt som Häcken kryssade mot Malmö FF. Vilket innebär att det bara skiljer två poäng i guldstriden mellan serieledaren Häcken och jagande Hammarby.

Allt lär avgöras på Hisingen när Häcken och Hammarby möts i en trolig seriefinal den 18 oktober. Men nu sprids en supporterilska på sociala medier. Hammarbys herrar och Häckens herrar möter Halmstad respektive Malmö på bortaplan och matchkrocken kan innebära att supportar behöver prioritera mellan lagen.

Kan seriefinalen flyttas?

”Det handlar heller inte bara om två matcher i ett spelschema. Det handlar faktiskt om respekt för alla kvinnor som spelar fotboll. Det handlar om respekt för de supportrar som bygger och vill utveckla läktarkulturen på damernas matcher, i allt från Stockholm till Vittsjö. Det handlar slutligen om respekt för alla unga flickor som drömmer om att en dag spela inför fullsatta läktare. Detta motarbetas med den här extremt dåliga kommunikationen mellan organisationerna”, skriver supporten Simon Sandström på Facebook.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt så kan Hammarby Fotboll Dam tänka sig att flytta matchen till lördag, men nu är det upp till båda parter (Hammarby och Häcken) att komma överens om en flytt.

Om Hammarbys herrar är öppna för flytt återstår att se.