Gibson efter Hammarby-mötet: ”En klubb som betyder mycket”

Ellen Gibson, 29, är tillbaka i damallsvenskan men denna gången i BP.

Hemmapremiären blev speciell för Bajen-ikonen som mötte just Bajen under måndagen.

Ellen Gibson står noterad för över 200 matcher i Hammarby och än idag är hon en Bajen-ikon. Gibson lämnade Hammarby efter Champions League 2024 och matchen mot Barcelona blev hennes sista på hemmaplan. Då hedrades hon med dubbla tifon och den egna ramsan.

Nu är hon tillbaka i damallsvenskan men denna gången i Brommapojkarna. Hammarby-supportarna har mottagit henne fint, trots att hon spelar för den allsvenska konkurrenten. I måndags var det inte bara Gibsons hemmapremiär med BP utan det blev även speciellt när Hammarby kom på besök.

– Det är klart att det är lite speciellt för min del med tanke på min bakgrund och min tid i Hammarby, det är en klubb som betyder mycket för mig. Men samtidigt är det speciellt på ett fint sätt. Jag hade många fantastiska år där och ser tillbaka på det med värme och tacksamhet, inte minst mot supportrarna, säger Ellen Gibson till Fotbollskanalen.

”Det känns väldigt bra”

Ellen Gibson spelade ett år i Kanada och klubblaget Ottawa Rapid. Efter att säsongen var slut valde hon att flytta hem till Sverige för att komma närmare familj och vänner. Då dök BP upp och det blev även hennes val.



– Det är speciellt att vara tillbaka i Stockholm, det känns väldigt bra. Jag hade ett bra år i Kanada, en jättefin klubb med fina förutsättningar men landet kändes lite långt ifrån just familj och vänner så det var lite tufft utanför. När jag kom tillbaka till Stockholm så landade jag lite i vad jag ville och vad som var viktigt för mig. När BP dök upp kändes det rätt.

Hammarby vann med 3–0 mot BP.