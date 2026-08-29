Gudrún Arnardóttir: ”Känner mycket kärlek för klubben”

STOCKHOLM. Gudrún Arnardóttir har varit i Hammarby sedan januari.

Trots den korta tiden i klubben har hon hittat kärleken till Bajen.

– Det är något som inte många spelare får uppleva och jag tycker att det är häftigt att få vara en del av det, säger hon till FotbollDirekt.

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När Hammarby ställdes mot Vittsjö under våren blev det en jämn och fysisk tillställning. Stockholmslaget lyckades till slut dra det längsta strået, men Vittsjö bjöd på hårt motstånd och satte Hammarby under press under stora delar av matchen.

Inför lördagens match är Gudrun Arnardottir tydlig med vad som krävs för att Hammarby ska få bättre kontroll över spelet.

– Vi måste flytta bollen lite snabbare och vi måste matcha dem i duellspelet. De är ett duellstarkt lag som vill spela på det sättet, så vi måste kunna hantera det samtidigt som vi spelar vårt eget spel, säger hon.

”Det är en klubb där alla har grönvita hjärtan”

Isländskan anslöt till Hammarby i vintras och har nu varit i klubben i mer än ett halvår. Trots den relativt korta tiden känner hon redan en stark koppling till både laget och föreningen.

– Det är roligt. Vi som kom i januari har pratat om att det känns som att vi precis har kommit, men samtidigt som att vi har gått igenom väldigt mycket tillsammans. Fansen har varit där med oss varje gång. oavsett om vi har spelat i Prag, på Kanalplan eller på 3Arena.

Arnardottir lyfter särskilt fram stödet från supportrarna som något unikt och menar att det snabbt skapar en stark känsla för klubben.

– Det är alltid mycket folk som sjunger och stöttar oss, och det gör att man känner mycket kärlek för klubben. Man får den känslan direkt, trots att jag bara har varit här i ett halvår.

Hur mycket betyder stödet för er?

– Väldigt mycket. Det är något som inte många spelare får uppleva och jag tycker att det är häftigt att få vara en del av det. Det är en klubb där alla har grönvita hjärtan och det skapar verkligen en känsla av ”vi mot resten av världen”. Det är en väldigt bra sida att stå på, Hammarbys sida i den fighten.

Hammarby tar emot Vittsjö under lördagen.