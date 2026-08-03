Landslagsbacken ut skadad i svenskmötet

Liverpool och Leeds möttes i en träningsmatch igår.

Då gick den svenska landslagsbacken ut skadad.

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Liverpool ställdes mot Leeds i en träningsmatch i Chicago natten mot måndag svensk tid.

Det blev ett svenskmöte direkt från avspark. Alexander Isak gjorde sina första försäsongsminuter för Liverpool, medan Gabriel Gudmundsson fanns med i Leeds startelva.

Gudmundsson hamnade i händelsernas centrum redan i inledningen. Efter en fast situation föll bollen ner utanför straffområdet och den svenske landslagsbacken laddade för ett volleyskott. Precis innan avslutet petades bollen undan och han kolliderade med en motståndare, vilket gjorde att han landade hårt på ryggen.

29-åringen blev liggande en stund och tog sig mot ryggen samtidigt som det såg ut som att han tappat luften i smällen. Efter behandling kunde han dock lämna planen för egen maskin och återvända till spel.

Kort därefter tog Liverpool ledningen. Luke Chambers nickade in 1–0 efter en hörna.

I den 33:e minuten tvingades Gudmundsson sätta sig ner på nytt, den här gången med känningar i baksidan av låret.

”Gabriel Gudmundsson känner fortfarande av den tidiga smällen i duellen med Florian Wirtz och har satt sig ner igen. Nu håller han sig för baksidan av låret, vilket väcker oro. Han ser ut att bytas ut mot Sebastiaan Bornauw”, skrev Yorkshire Evening Post i sin liverapportering.

Leedsbacken kunde inte fortsätta och byttes ut. Bara minuter senare utökade Florian Wirtz Liverpools ledning till 2–0.

Inför den andra halvleken valde Liverpools nye tränare Andoni Iraola att byta ut Alexander Isak.