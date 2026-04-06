Häcken vann mot Vittsjö

BK Häcken gästade Vittsjö under måndagen.

Då vann gästerna med 2–1.

Foto: Bildbyrån

Häcken gjorde bortapremiär i matchen mot Vittsjö under måndagen. Felicia Schröder gjorde matchens första mål efter att Anna Anvegård fixat en straff för gästerna. Även Anna Anvegård kunde slå till med ett mål.

Med dryga tio minuter kvar av matchen reducerade lagkaptenen Sandra Lynn.

– Det är inte lätt att komma hit, de tär alltid tufft att möta Vittsjö på deras hemmaplan. Men jag tycker vi gör en okej match med tanke på omständigheterna. Stormen Dave gjorde inte det lättare. Vi gör en okej match, säger Häckens Emma Östlund i Viaplay.

– Jättetråkigt att vi inte lyckas vinna. Men vi möter ett bra Häcken och vi gör en bättre andra halvlek, där vi kommer in med mycket energi och vinner våra dueller och får in bollen mer bakom deras försvarare, Vittsjös Amanda Altheden i Viaplay.

Häcken ställs i nästa omgång mot AIK på bortaplan medan Vittsjö beger sig till Piteå.