Hammarby vände och vann mot Vittsjö

Hammarby hakar på i guldstriden.

Under lördagen besegrades Vittsjö med 3–1.

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Hammarby flåsar serieledande BK Häcken i nacken. Under lördagen tog Bajen emot Vittsjö hemma på Kanalplan.

Det var Vittsjö som tog ledningen i matcher efter ett mål av Kajsa Lind. Bajen skulle svara upp med en kvittering signerat Filippa Curmark.

I den andra halvleken väne hemmalaget på matchen och slutresultatet skrevs till 3–1. Hammarby hakar nu på Häcken i toppen av damallsvenskan.