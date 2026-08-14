Klart: Saidou Alioum lämnar IFK Göteborg

Saidou Alioum har gjort sitt i IFK Göteborg.

Klubben meddelar att yttern skrivit på för tjeckiska FK Jablonec.

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Under torsdagen gjorde Saidou Alioum mål när IFK Göteborg åkte ur Conference League mot Gent. Nu står det klart att den kamerunska yttern lämnar klubben efter ett år.

– ”Ali” har bidragit starkt till IFK Göteborg med bland annat sin energi och personlighet under hans år i föreningen. Han och vi har fått ett erbjudande från en bra klubb i en bra liga som alla parter ser som en god möjlighet. Vi tackar för tiden i Blåvitt och önskar honom stort lycka till, säger IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson till klubbens hemsida.

23-åringen skriver på för FK Jablonec som slutade femma i den tjeckiska högstaligan förra säsongen. Totoalt blev det 42 matcher för Alioum i IFK Göteborg.

Yttern har även representerat Hammarby och cypriotiska Omonia under sin karriär.