Hammarbys missräkning – kryssade mot Piteå

Hammarby tappade poäng i den damallsvenska toppen.

Detta blev ett faktum efter ett kryss mot Piteå.

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Innan damallsvenskan går på uppehåll ställdes Hammarby mot Piteå IF. Bajen är med och tampas i toppen av tabellen och tre poäng var nödvändiga för att haka på BK Häcken.

Det blev däremot ett poängtapp för Stockholmsklubben. Piteå IF tog ledningen i den 28:e minuten genom Julia Olsson.

Hammarby såg ut att gå mot en förlust men räddades av ett självmål i slutminuterna. Trots den sena kvitteringen innebar krysset att Häcken toppar tabellen inför uppehållet.