Här får legendaren medalj från kungen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Lotta Schelin har fått ett fint pris.
Hon har tilldelats H.M. Konungens medalj för förtjänster om svensk idrott.
Lotta Schelin som är en av damlandslagets och svensk fotbolls största spelare genom tiderna har idag fått en speciell utmärkelse.
Under onsdagen fick 42-åringen en medalj av kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia. Hon tilldelades medaljen som kallas, H.M. Konungens medalj för förtjänster om svensk idrott. Medaljen är i 5:e storleken i guld och på medaljbandet finns en vågrät lagerbladskvist i guld.
”För framstående insatser som fotbollsspelare”, skriver Kungahuset på sin hemsida.
Ceremonin skedde i Prinsessan Sibyllas våning och några av pristagarna var även OS-guld medaljören Rasmus Wranå och ryttaren Henrik von Eckermann.
Även Zlatan Ibrahimovic och Caroline Seger har fått samma utmärkelse.
Schelin spelade 138 landskamper för damlandslaget.
Den här artikeln handlar om: