Skandal skakar Argentina – spelarnas passnummer spreds

Det argentinska landslaget förbereder sig inför VM 2026.

Nu har man skakats av en skandal.

Detta då spelarnas passnummer har spridits offentligt.

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Under natten till onsdag spelade Argentina sin sista träningsmatch inför det kommande VM-slutspelet i USA, Mexiko och Kanada. Detta då man ställdes mot Island och vann med bekväma 3-0.

Däremot skedde en mycket omskakande företeelse inför detta.

När startelvorna och trupperna delades ut till de medier som befann sig på plats Jordan-Hare Stadium i Alabama stod de argentinska spelarnas passnummer med på pappret, enligt Daily Mail.

Dessa kom senare att spridas vidare vilket innebar att stjärnor som Lionel Messi, Julian Alvarez och Nico Paz fick sina passnummer läckta.

Enligt Daily Mail ska läckan ha berott på ett misstag av matcharrangören Road to ’26.

Argentina spelar sin VM-premiär den 17 juni, klockan 03.00 svensk tid, då man möter Algeriet.