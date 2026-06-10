Trots uppflyttning – McKenna tar en paus från fotbollen

Han tog steget upp till Premier League med Ipswich i maj.

Nu har Kieran McKenna valt att ta en paus från sitt tränarjobb.

– Jag känner att det är rätt tidpunkt för mig att kliva åt sidan, säger han i ett uttalande.

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I december 2021 anställde Ipswich Town Kieran McKenna, 40, som ny tränare för klubben.

Sedan dess har han bland annat varit med och tagit upp ”Traktorerna” till Premier League – två gånger.

Den senaste gången han gjorde det var i maj månad, då hans lag säkrade en direktplats till den engelska högstaligan.

Omkring en månad senare har han dock valt att lämna klubben – och ta en paus från fotbollen

– Det är med en blandning av tacksamhet, stolthet och sorg som jag har beslutat mig för att lämna det hedersamma uppdraget att leda den här historiska fotbollsklubb, säger McKenna i ett uttalande och fortsätter:

– Efter att ha säkrat en andra uppflyttning till Premier League under den gångna säsongen – med ännu en minnesvärd slutomgång på vår hemmaarena och efter att ha funderat under de senaste veckorna – känner jag att det är rätt tidpunkt för mig att kliva åt sidan. Jag gör det med stor stolthet över de otroliga framsteg vi har gjort och med ett starkt hopp för klubbens framtid.