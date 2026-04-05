IK Uppsala kryssade mot Piteå i hemmapremiären

IK Uppsala och Piteå har tagit sina första poäng i damallsvenskan.

Både Piteå och Uppsala förlorade sina premiärer i damallsvenskan. Under söndagen lyckades lagen ta varsin poäng.

Detta efter att matchen slutat 0–0 på Studenternas IP i Uppsala.

– Det är tuffa matcher i damallsvenskan. Vi förstod att det skulle bli tufft att möta Uppsala i deras hemmapremiär, säger Piteå-kaptenen Josefin Johansson till Viaplay.

Piteå ställs härnäst mot Vittsjö den 26 april medan Uppsala möter FC Rosengård.