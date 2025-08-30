AIK nollade Kristianstad

Kristianstad tog emot AIK i Skåne.

Då vann gästande ”Gnaget”.

Matchen slutade 3–0.

AIK kom från en tuff derbyförlust mot Djurgården med uddamålet. Inför drabbningen med Kristianstad hade ”Gnaget” inte gjort något mål på två raka matcher.

Även KDFF kom från en 1–0-förlust mot Hammarby.

När matchen väl drog i gång var det bortalaget som dominerade. Efter bara åtta minuter fixade AIK-kaptenen Adelisa Grabus en 1–0-ledning efter ett förarbete av Ida Björnberg.

Ett mål blev två när Nova Selin utökade för AIK i den 24:e minuten. Hennes första damallsvenska mål

– Det känns jätteskönt. Det är någonting jag har strävat efter den här säsongen, säger Selin till SVT i paus.

I den andra halvleken fortsatte AIK på samma spår som tidigare. I den 52:a minuten satte Daniella Famili 3–0-målet. Det blev matchen sista fullträff och AIK tog en viktig seger.