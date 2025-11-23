Brommapojkarna säkrar damallsvenskt kontrakt

BP ställdes mot Kif Örebro i kvalet till damallsvenskan.

Efter två möten vann BP stort med totalt 4–0 över två möten.

Därmed är BP klara för damallsvenskan 2026.

Foto: Bildbyrån

Brommapojkarna slutade på negativ kvalplats i damallsvenskan. I kvalet ställdes de mot Kif Örebro .

I den första matchen vann BP med 2–0 på bortaplan och under söndagen spelades det avgörande mötet.

Då stod BP för ännu en 2–0-seger. Det första målet kom i den 55:e minuten genom Frida Thörnqvist. I slutet av matchen satte Emma Engström 2–0.

Kvalmötet slutade 4–0 över båda mötena och BP kommer att spela i damallsvenskan 2026.