JUST NU: Sverige körde över Tunisien i VM-premiären

Sverige ställdes mot Tunisien i VM-premiären.

Det slutade 5–1 till Blågult.

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Under natten till måndagen spelade Sverige VM-premiär mot Tunisien. När startelvorna kablats ut stod det klart att Kristoffer Nordfeldt startade i mål medan Alexander Isak och Viktor Gyökeres mönstrade anfallet.

När matchen väl var i gång dröjde det bara sju minuter innan Blågult tog ledningen. Viktor Gyökeres drog till med ett skott som rensades undan av tunisisk spelare. Då snappade Yasin Ayari upp bollen och avlossade en kanon till 1–0.

Sverige utökade efter en halvtimmes spel. denna gång var det Alexander Isak som drev på mot motståndarnas mål. Svensken vände in och skjöt ett lågt skott som hittade in bakom keepern Abdelmouhib Chamakh.

det blev däremot svettigt för sensk del när Tunisien reducerade till 2–1 med minuter kvar av den första halvleken.

När den andra akten drog i gång hade Tunisien övertaget och pressade ner det svenska landslaget. Trots det stod Sverige emot bra och när det tunisiska försvaret slarvade snappade Isak upp bollen, spelade till Gyökeres som utökade till 3–1.

I slutet av matchen byttes Mattias Svanberg in och gjorde mål direkt. Det vinkades av för offside men efter en VAR-granskning godkändes målet. Ayari ville även göra ett till mål och dundrade in 5–1 i den 96:e minuten.

Matchen slutade 5–1 till Sverige som toppar grupptabellen. Härnäst väntar Nederländerna.