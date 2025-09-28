TV: Djurgården höll ut – och slog krisande LFC

Djurgårdens IF jagar en Europaplats i damallsvenskan.

Under söndagen tog man tre viktiga poäng i jakten på att uppnå detta.

Detta efter att man besegrat Linköpings FC med uddamålet.

Foto: Bildbyrån

Linköpings FC har inte gått någon rolig säsong till mötes i damallsvenskan. Detta då man befinner sig på nedflyttningsplats och har hela sex poäng upp Rosengård som föll mot Brommapojkarna tidigare under söndagen.

Några poäng för LFC skulle det dock inte bli, när man gästade tabellfyran Djurgården på Kristinebergs IP.

Detta trots att man gjort två mål och hotat hemmalaget in på slutminuterna. Dessförinnan hade dock Djurgården tagit ledningen med två mål, genom Mimmi Wahlström och Olivia Ulvenius. Med ytterligare ett mål från Wahlström i den andra halvleken innebar det, efter 90 minuter fotboll, att Blåränderna vann med uddamålet.

Just nu har Djurgården två poäng upp till Malmö FF på tredjeplats.