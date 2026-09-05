JUST NU: Emma Holmgren tillbaka i truppen – se elvorna här

Serietvåan Hammarby tar emot krisande IFK Norrköping.

Då är den mediterade målvakten Emma Holmgren tillbaka i matchtruppen.

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Hammarby tar emot IFK Norrköping på Hammarby IP med avspark 15.00.

Hemmalaget har lite skadebekymmer med Anna Walter som sakas helt och den inlånade målvakten Lene Christensen saknas. Det innebär att Emma Holmgren, som Bajen värvade in fjol får vara med i sin första matchtrupp, men Cajsa Andersson får vakta mål. I övrigt blir Mari Nyhagen petad i förmån för Svea Rehnberg som stod för ett drömmål förra veckan.

Senast lagen möttes på Parken skrevs slutresultatet till 0–4 till Bajens fördel.

Lagens startelvor

Hammarby

Andersson – Reidy, Arnardóttir, Carlsson, Hasund – Koivisto, Curmark, Peterson – Janzen, Lorenius, Rehnberg

IFK Norrköping

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