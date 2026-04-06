JUST NU: Hammarby krossade BP

Brommapojkarna tog emot Hammarby under måndagen.

Matchen slutade 3–0 till Hammarby.

Hammarby inledde damallsvenskan med en seger över FC Rosengård. Under måndagen gästade de Brommapojkarna som senast kom från en förlust mot Häcken.

Noterbart var att den tidigare Hammarby-ikonen Ellen Gibson, numera i BP, ställdes mot sitt gamla lag.

Det var Bajen som spräckte nollan efter en drömstart. Redan i den femte minuten satte Gudrun Arnardottir 1–0. I slutet av den första halvleken utökade bortalaget till 2–0 genom Mari Nyhagen. Hammarby fick ytterligare en chans att utöka när de blev tilldömda en straffspark – men som Elin Sørum inte lyckades förvalta.

I den andra halvleken fortsatte Bajen på samma spår och efter knappt tre spelade minuter satte Nyhagen sitt andra mål i matchen till 3–0. Vilket även blev slutresultatet.