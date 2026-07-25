JUST NU: Hammarby utökar på straff

Norrköping tar emot Hammarby.

Hammarby leder med 2–0.

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Norrköping tar emot Hammarby i återstarten av damallsvenskan.

Då fick gästerna Hammarby en drömstart efter sex minuter. Mittbacken Gudrun Arnardottir fick in bollen i mål efter en hörna som Mari Nyhagen fixat för Bajen.

Efter dryga kvarten kan Norrköping kontra och Beatrice Persson sköt men Cajsa Andersson gjorde en stabil räddning i mål. Bollen gick ut till höna men det blev inte samma resultat som på Hammarbys hörna.

Efter 20 minuter fick Hammarby återigen en hörna som Emilie Bragstad nickade och Sofia Hjern var inte helt med på noterna i mål och Mathilde Janzen var snabb på returen men bollen ville sig inte in. Kort därefter kunde talangen Fanny Petersson utöka Bajens ledning efter ett drömmål som gick in med lite hjälp av ribban.

Efter 35 minuter av matchen var det ännu en hörna som resulterade i mål för Hammarby. Inès Lorenius gjorde mål i sin A-lagsdebut.

– Jävligt roligt, kul att göra mål, säger Lorenius till SVT i halvtid.

I andra halvlek startade IFK Norrköping starkt och redan efter ett par minuter hade Peking en målchans med Cajsa Andersson lyckas boxa bort bollen och returen gick utanför.

I den 55:e minuten fick Hammarby straff efter att Mari Nyhagen blivit dragen i armen i straffomårdet. Det var en diskussion mellan domarna kom de fram till att det var straff som Elin Sørum klev fram och satte. Det var hennes femte mål för säsongen.

Matchen pågår!

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Startelvor:

IFK Norrköping: Hjern – Rombing, Larsson, Harrysson, Broddner Klingspor – Andersson, Karlernäs, Jones, Kristell – Persson, Engström

Hammarby: Andersson – Carlsson, Bragstad, Arnardottir – Lennartsson, Koivisto, Sørum, Janzen – Peterson, Nyhagen, Lorenius