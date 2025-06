TV: Hammarby upp i serieledning – Wangerheim med två nya mål

Det började bäst för bortalaget från Skåne – sedan vaknade Hammarby till.

I den andra halvleken gjorde Bajen tre mål på en halvtimme och tog tre viktiga poäng.

Dessa innebär nu att man leder damallsvenskan efter tio matcher.

Inför dagens match mellan Hammarby IF och Vittsjö GIK hade hemmalaget spelat in 19 poäng på nio matcher och befann sig högt upp i tabellen.



Motståndarna från Skåne hade i sin tur spelat in tolv poäng och befann sig i de nedre regionerna av tabellen.



Därför var det också något förvånande när Lisa Klinga tog ledningen för Vittsjö i den tolfte matchminuten och fick med sig resultatet in i paus.



I den andra halvleken skulle dock Bajen komma ut som ett helt annat lag och dröjde inte mer än en minut innan man skickade in 1-1 genom Ellen Wangerheim. Landslagsanfallaren skulle också vända på matchen genom sitt 2-1-mål 20 minuter senare och när Vilde Hasund skickade in 3-1 med en kvart kvar att spela var segern i stort sett säkrad. Med 90 spelade minuter reducerade Vittsjö till 3-2 genom Nellie Persson men han aldrig få in ett kvitteringsmål.



De tre färska poängen innebär att Hammarby går upp i ensam serieledning efter tio spelade matcher och att Vittsjö får det allt tuffare i botten.



I nästa match ställs Hammarby mot Djurgården i ett hett Stockholmsderby. Den spelas på måndag veckan efter nästa. Vittsjö ta i sin tur mot nykomlingarna Alingsås på lördag.