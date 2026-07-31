VM kan utökas till 64 lag – beslutas tas om 15 dagar

Snart kan 64 lag komma att delta i VM.

Fifa jobbar på att få till en utökad turneringen redan till 2030.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Fifa har varit i rejält blåsväder de senaste dagarna. Organisationens plan på att tillåta privata investeringar i ett nytt dotterbolag har fåt flera av medlemsfederationerna att se rött, bland annat Uefa som kommer bojkotta VM om det blir verklighet.

Nu kommer Fifa med ytterligare ett djärvt förslag. Enligt ett dokument som flera medier tagit del av jobbar organisationen på att utöka VM till 64 lag redan 2030.

Fifa har startat en konsulteringsprocess och kommer att fatta sitt beslut den 14 augusti, det vill säga om blott 15 dagar.

En dryg månad senare, den 19 september, har Gianni Infantino satt som deadline för Fifas medlemsförbund att ta ställning till den nya planen om privata investeringar.

Årets VM-turnering i USA, Kanada och Mexiko var det första med 48. Mellan 1998 fram till 2022 deltog 32 lag i VM. Nästa mästerskap arrangerar i Spanien, Portugal och Marocko.