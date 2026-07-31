Chelsea straffas – bot på över 100 miljoner

Chelsea slipper poängavdrag.

Klubben får däremot böter och ett villkorligt transferförbud.

Det meddelar det engelska förbundet.

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I våras åkte Chelsea på flera tunga bestraffningar. Klubben fick en bot på 10,75 miljoner pund (runt 138 miljoner kronor) och ett villkorligt transferförbud på ett år.

Det engelska förbundet FA bestraffade även klubben med ett poängavdrag på sex pinnar, ett beslut som Chelsea överklagade.

Nu har förbundets nya bestraffning presenterats.

Londonklubben slipper poängavdrag och får istället ett villkorliga transferförbud fram till juni 2027, vilket inkluderar två fönster. Klubben kommer dock tvingas betala en bötesbot på 100 miljoner pund (motsvarande runt 129 miljoner kronor).

Chelsea bestraffades på 74 punkter för otillåtna betalningar till agenter, mellanhänder och tredjepart. Betalningarna ägde rum mellan 2009 och 2022 under den tidigare ägaren Roman Abramovitj.