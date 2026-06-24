Ikväll möts Uppsala och Häcken.

Matchen skulle spelas på Löten IP kl 18:00 men planen är inte spelbar.

Matchen är nu flyttad och ny avsparkstid är 19:15.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Uppsala och Häcken flyttas från Löten IP till Bälinge IP. Den nya arenan ligger 1.2 mil från Uppsala centrum.

”Kvällens bortamatch mot IK Uppsala kommer inte att kunna spelas på Lötens IP sedan domarna underkänt planen”, skriver Häcken i ett uttalande när beskedet kom.

Nu avsparkstid är 19:15.

Felicia Schröder kommer inte till start men hon är på plats i Uppsala och sa följande till Viaplay.

– Planen är under all kritik. Jag fattar inte hur den kan godkännas. Det är sjukt faktiskt. Det är gropar överallt, det är löst gräs. Man kan gräva halvvägs till Göteborg nästan, sa Schröder.



