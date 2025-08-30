MFF upp i serieledning – slog Växjö

Malmö FF tog emot Växjö under lördagen.

Då vann de himmelsblå med 3–1.

De går nu upp i damallsvensk serieledning.

Malmö FF har stormat fram den här säsongen och har varit med och kämpat i den damallsvenska toppen.

Under lördagen ställdes de mot Växjö DFF på Malmö IP.

Det tog bara tio minuter innan MFF:s skyttedrottning Sara Kanutte Fornes slog till med matchens första mål. Men Växjö svarade för en kvittering i den 34:e minuten satte amerikanskan Larkin Russell 1–1-målet från straffpunkten.

Malmö FF skulle komma att utöka men det var inte för än i slutet av den första halvleken. Då slog Sara Kanutte Fornes till igen och Skånelaget gick in paus med en 2–1-ledning.

– Vi kommer in starkt i matchen, får ett snabbt 1–0-läge sen så händer någonting där vi tappar intensiteten och faller tillbaka i lite sämre beteenden, vi behöver rycka upp det. När allting klaffar så går det väldigt bra för sen har vi tendenser att dippa, säger MFF:s Emma Kullberg till Viaplay.

I den andra halvleken kom 3–1-målet för MFF. Denna gång genom Mia Persson.

Matchen slutade 3–1 till MFF som i och med vinsten går upp i toppen av tabellen.