Uppgifter: Kan snuva Arsenal och United på stjärnan

Ferran Torres är eftertraktad av flera klubbar.

Paris Saint-Germain ska ha gett sig in i jakten på Barcelona-spelaren, enligt uppgifter.

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Ferran Torres sitter på ett avtal med Barcelona som löper ut nästa säsong. Redan nu har flera storklubbar börjat visa intresse för den offensive pjäsen.

Enligt tidigare rapporter ska Manchester United och Arsenal hålla ett öga på spanjoren och ser honom som en möjlig värvning.

Samtidigt uppger transferjournalisten Gianluca Di Marzio att Champions League-mästarna Paris Saint-Germain visar intresse för Torres. Spelaren är sedan tidigare bekant med PSG-tränaren Luis Enrique.

Ferran Torres noterades för 16 mål och två framspel på 33 ligamatcher den gångna säsongen.