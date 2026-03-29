JUST NU: Musovic tillbaka i allsvenskan

Under lördagen sparkade damallsvenskan 2026 igång med premiäromgången.

Under söndagen fortsätter serien och klockan 15.00 spelas tre matcher när flera lag kliver in i säsongen och jakten på viktiga poäng.



En av matcherna är MFF som tar emot Uppsala.

Värt att notera i MFF:s startelva är att Zecira Musovic är den som står mellan stolparna. Därmed gör hon comeback i allsvenskan och står sin första allsvenska match med Malmö FF.



Startelvor:



Malmö FF: Musovic – Hoff-Persson, Löfqvist, Carlsson, Petrovic – Lilja, Milivojevic – Skoog, D’Aquila, Ivanovic – Kanutte Fornes



Uppsala: Nurmi – Mattsson, Ronquist, Ragnarsson – Fredgren, Lindskog, Ek, Sundström, Ravnell – Robertson, Lindström