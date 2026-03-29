JUST NU: Så startar BK Häcken mot Brommapojkarna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Under lördagen sparkade damallsvenskan 2026 igång med premiäromgången.
Regerande mästarna BK Häcken tar emot Brommapojkarna.
Startelvor:
BK Häcken: Birkisdottir, Akgun, Östlund, Sandbech, Selerud – Ayinde, Sanvig – Palmdottir, Anvegård, Jusu Bah – Schröder
Brommapojkarna: Ekstrand – Engmanm Laukström, Wulff, Garmfors – Svedfors, Gibson – Blom, Bengtsson, Thörnqvist – Lillbäck
Den här artikeln handlar om: