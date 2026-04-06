Så startar Hammarby och BP

Brommapojkarna tar emot Hammarby i damallsvenskan.

Matchen startar 14.00.

Hammarby inledde den damallsvenska säsongen med en seger över FC Rosengård. under måndagen gästar de Brommapojkarna i ett Stockholmsderby.

Värt att notera är att Bajens supertalang Fanny Peterson är med från start. Däremot är den offensive pjäsen Vilde Hasund utanför matchtruppen.

I BP startar den förre Hammarbyikonen Ellen Gibson.

Startelvor:

Brommapojkarna: Ekstrand – Engman, Laukström, Wulff, Priks – Svedberg, Gibon – Blom, Bengtson, Thörnqvist – Lillbäck

Hammarby IF: Loeck – Reidy, Carlsson, Bragstad, Arnardottir – Jormao, Sørum – Koivisto, Nyhagen, Lia – Peterson