Så startar Hammarby och BP
Brommapojkarna tar emot Hammarby i damallsvenskan.
Matchen startar 14.00.
Hammarby inledde den damallsvenska säsongen med en seger över FC Rosengård. under måndagen gästar de Brommapojkarna i ett Stockholmsderby.
Värt att notera är att Bajens supertalang Fanny Peterson är med från start. Däremot är den offensive pjäsen Vilde Hasund utanför matchtruppen.
I BP startar den förre Hammarbyikonen Ellen Gibson.
Startelvor:
Brommapojkarna: Ekstrand – Engman, Laukström, Wulff, Priks – Svedberg, Gibon – Blom, Bengtson, Thörnqvist – Lillbäck
Hammarby IF: Loeck – Reidy, Carlsson, Bragstad, Arnardottir – Jormao, Sørum – Koivisto, Nyhagen, Lia – Peterson
