KDFF vill vara bäst i Skåne: ”Det gör jag gärna igen”

Vårens sista skånederby.

Malmö tar emot Kristanstad i kampen om topplaceringar.

– Vi slog ju ut dem i cupen och det var ju en jättehärlig känsla, säger Tilda Persson till FotbollDirekt.

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Kristianstad har haft en speciell vår som bjudit på segrar, förluster men framförallt oavgjorda matcher. Trots det ligger Skånelaget på en sjätteplats och har vitting på topplaceringar.

I vårens sista match innan uppehållet åker de till Eleda Stadion för att möta Malmö FF.

– Jo, alltså, det ska bli kul. Det är derby, alltid derby. Men det är extra speciellt också när man har både spelare och tränare som man känner, säger lagkapten Tilda Persson till FotbollDirekt.

På lördag är det även speciella förutsättningar när värmeböljan drar in över landet. Det är något som Tilda Persson tror kan påverka spelet.

– Tror jag absolut det kan göra. Det känns kanske som att. Det skulle kunna påverka tempot lite. Men man får hoppas att det blir lite vätskepaus kanske.

– Jag hade den godkänd. Sen tycker jag vi har tappat alldeles för mycket poäng. Vi har ju spelat många matcher som har slutat oavgjort. Där jag tycker att vi borde ha tagit fler poäng. Men vi har i alla fall inte förlorat så mycket heller. Så att det, helt okej skulle jag väl säga.

Nu är det Malmö FF som står för motståndet. Ett lag som likt KDFF har hat en berg och dalbana till säsong. Tilda Persson tror att det viktiga mot MFF kommer bli att hålla boll och våra spela sitt spel.

– Vara disciplinerade i vårt försvarsspel och våga hålla i bollen.

Är det extra kul med derby när man möter en dubbelklubb som har andra förutsättningar än er?

– Det är ju jättespeciellt, absolut. Det är alltid kul att vinna derby men de är ett större lag på pappret och så det är ju, men det är ju så klart roligt att slå dem. Vi slog ju ut dem i cupen och det var ju en jättehärlig känsla. Så det gör jag gärna igen.

I fjol lämnade Daniel Angergård och Johanna Almgren klubben efter att ha delat på rollen som huvudtränare. Nu har de fått in Nik Chamberlain istället.

– Jo, men jag tycker att alla växer in i det mer och mer nu jämfört med tidigare. Försäsongen var ju lite trubbel. Men nu tycker jag ändå det här friheten och vi ändå har och att alla spelarna verkligen börjar liksom växa i det och jag tycker det har funkat bättre och bättre.

–Sen har vi ju alltid lite svackor och det, det går ju alltid upp och ner, men generellt sett skulle jag ändå säga att det ser mycket bättre ut nu än vad det gjorde i början. Så det har ju tagit lite tid, men. Ja, det, det kan alltid bli bättre ändå.