Klart: Här är Mjällbys Europa League-motstånd
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Mjällby AIF spelar playoff till Europa League.
Då står Red Bull Salzburg för motståndet.
Mjällby AIF föll i dubbelmötet mot Slovan Bratislava i Champions League-kvalet. Blekingeklubbens Europaäventyr är trots det inte över. Uttåget i CL-kvalet innebär playoff till Europa League och nu har motståndet slagits fast.
Mjällby kommer att ställas mot Red Bull Salzburg i playoff.
Det österrikiska storlaget besegrade Pafos med 4–3 i deras dubbelmöte.
Mjällby inleder Europa League-playoffet hemma den 20 augusti och returen spelas en vecka senare.
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