Klart: Joel Kjetselberg lämnar Rosengård – igen

Rosengård ligger på kvalplats i damallsvenskan.

Då får huvudtränare Joel Kjetselberg lämna klubben igen.

– Hans insatser för klubben har varit ovärderliga och han är för alltid inskriven i historieböckerna, säger Bex Smith, vd för investeringsbolaget Crux Football och styrelseledamot i FC Rosengård.

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Joel Kjetselberg har haft flera sejourer i FC Rosengård. Under 2024 ledde han laget till en rekordsäsong och ett SM-guld.

Säsongen därpå gick det tyngre för klubben och Kjetselberg lämnade. Inför 2026 var han tillbaka på tränarbänken – men nu står det klart att han lämnar Rosengård igen.

På klubbens hemsida meddelade Rosengård under tisdagen att ”klubben går vidare till nästa fas i utvecklingen”.

– Hans insatser för klubben har varit ovärderliga och han är för alltid inskriven i historieböckerna – inte minst genom den historiska guldsäsongen 2024. Vi önskar honom all lycka i det som väntar härnäst, säger Bex Smith, vd för investeringsbolaget Crux Football och styrelseledamot i FC Rosengård via klubbens uttalande.

Men klubben har redan gjort klart med en ersättare. Den mediterade tränaren Fran Alonso tar över. Han tar tidigare tränat bland annat Celtic.

– Innan han tog steget till damfotbollen arbetade han inom elitfotbollen på herrsidan, där han var teknisk tränare under Mauricio Pochettino i Southampton och assisterande tränare till Ronald Koeman i Everton, säger Smith.

Alonsos uppdrag startar dirket.