Klubblöse guldhjälten tränar med Hammarby
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Emma Westin, tvåfaldig guldmedaljör med Bajen, är klubblös.
Under onsdagen bekräftade Hammarby att hon är på plats på deras träningsläger.
Emma Westin tillhörde Hammarby till och från sedan januari 2019 tills hon lämnade inför fjolårssäsongen. Då lämnade hon för Celtic där hon tillsammans med Häcken-tränaren Elena Sadiku vann ligan.
Efter att säsongen var över kom beskedet att Emma Westin lämnar, i samband med att hennes kontrakt går ut.
27-åringens nästa klubbadress är ännu inte känd men under onsdagens publicerade hennes förra klubb, Hammarby, ut en bild från träningslägret i Småland när Westin var på plats och såg ut att träna med laget.
Om hon återvänder eller inte är ännu okänt.
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