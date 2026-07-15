Klubblöse guldhjälten tränar med Hammarby

Emma Westin, tvåfaldig guldmedaljör med Bajen, är klubblös.

Under onsdagen bekräftade Hammarby att hon är på plats på deras träningsläger.

Foto: Skämdump Instagram/Bildbyrån

Emma Westin tillhörde Hammarby till och från sedan januari 2019 tills hon lämnade inför fjolårssäsongen. Då lämnade hon för Celtic där hon tillsammans med Häcken-tränaren Elena Sadiku vann ligan.

Efter att säsongen var över kom beskedet att Emma Westin lämnar, i samband med att hennes kontrakt går ut.

27-åringens nästa klubbadress är ännu inte känd men under onsdagens publicerade hennes förra klubb, Hammarby, ut en bild från träningslägret i Småland när Westin var på plats och såg ut att träna med laget.

Om hon återvänder eller inte är ännu okänt.