Kristianstad bortaslog Piteå i premiären

Matchen slutade 3–2 till Skåneklubben.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen tog Piteå IF emot Kristianstad i premiäromgången av damallsvenskan.

KDFF fick en drömstart på matchen och i den 12 minuten satte Rut Persson 1–0 till gästerna. Piteå lyckades kvittera med åtta minuter kvar av den första halvleken – men det dröjde knappt fyra minuter innan Kristianstad återtog ledningen.

I slutet av den andra halvleken satte Filippa Widén 3–1 till KDFF och en sen reducering av Piteå fastställde slutresultatet till 3–2.