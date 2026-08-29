Kristianstad slog AIK – efter väderkaos

Matchen mellan AIK och Kristianstad sköts upp på grund av oväder.

Efter att vattnet skyfflats bort och matchen spelats klart vann KDFF med 1–0.

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Under lördagen tog AIK emot Kristianstad hemma i Solna. Men matchen behövde skjutas upp en och en halv timme på grund av ett kraftig regnoväder.

Matchen återupptogs i 20 minuter innan den blåstes av för att få bort vatten från planen. Efter pausen tog KDFF ledningen med 1–0.

Hemmalaget lyckades inte svara och Kristianstad tog tre poäng med sig hem till Skåne.