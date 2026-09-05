Landslagsmålvakten matchredo: ”Fantastiskt kul”

Emma Holmgren, 29, blev mamma i mars.

Nu är landslagsmålvakten redo för match igen.

– Jag har längtat efter att träna och spela fotboll igen, säger Emma Holmgren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I somras återvände landslagsmålvakten Emma Holmgren till Hammarby igen efter flera år utomlands. Sedan kom beskedet att hon väntade tillökning och var därmed inte tillgänglig under förra hösten och i våras.

Sedan en tid tillbaka har målvakten varit med i stora delar av träningen och är med fullt ut.

– Jo, men det är superkul. Jag har längtat efter att träna och spela fotboll igen. Så att det är fantastiskt kul att kunna vara fullt på planen.

Du tillhör en målvaktsgrupp med Cajsa Andersson och Lene Christensen. Hur är det att vara med i den trion?

– För det första vill jag bara säga vilken jävla härlig målvaktsgrupp vi är. Både personligheten att jag mår väldigt bra där, men också konkurrenssituationen är ju liksom superbra. De två är ju superduktiga målvakten så att vi kommer verkligen pusha varandra.

Senast Emma Holmgren var med i landslagssammanhang var EM 2025.Foto: Bildbyrån

”Förhoppningar att kunna spela under hösten”

Hur tycker du att formen känns?

– Jag tycker att jag växer in det mer och mer hela tiden. Jag är inte uppe där jag var förra sommaren och då skulle jag säga att jag aldrig har varit så bra i livet som då. Jag kände mig i riktigt bra form. Så det är klart att det tar väl lite tid att komma tillbaka dit, men jag känner att jag är på god väg.

Hon fortsätter:

– Det är klart att mina förhoppningar är att kunna spela under hösten och jag tränar hårt och lägger ner mycket tid på pusslandet för det. Så för egen del så hoppas jag verkligen på att kunna få den chansen.

Är du matchredo?

– Ja, men det vill jag säga att jag känner mig.

Emma Holmgren tillhörde Hammarby mellan januari 2017 och december 2018. Nu är hon tillbaka och längtan till att gå ut till ”Just idag är jag stark” är stor.

– Nej men att bara gå ut till ”just idag är stark” är någonting jag har längtat efter i åtta, nio år sedan jag var här senast. Nu när det är ännu närmare och man kan ha Elsa på läktaren, jag kan inte beskriva hur mycket jag längtar att till att bara få stå där och sjunga, avslutar Emma.

Hammarby tar emot Norrköping under lördagen.