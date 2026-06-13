Lennartssons ilska: ”De ligger ner och gnäller alldeles för mycket”

Hammarby åkte på årets första förlust i damallsvenskan.

Det efter att Felicia Schröder gjort matchens enda mål.

– Det är tungt såhär efteråt. Det är en jämn match men Häcken drar det längsta strået, säger Stina Lennartsson till FotbollDirekt.

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Hammarby tog emot BK Häcken för att spela seriefinal i damallsvenskan.

Felicia Schröder gjorde matchens enda mål efter dryga halvtimmen. Det var Hammarbys första förlust på hemmaplan sedan hösten 2024.

– Det är tungt såhär efteråt. Det är en jämn match men Häcken drar det längsta strået. Vi hade en fin “streak” på nästan ett och ett halvt år här hemma på Kanalplan så det är surt, men det kunde ha slutat hur som helst i dag, säger hon till Fotbollskanalen.

I toppmötet mellan Hammarby och Häcken var irriterat. Det var mycket domarilska och mycket efterslängar och gnäll. Stina Lennartsson tycker själv att Häcken gnällde mycket.

– Jag tycker att de ligger ner och gnäller alldeles för mycket. Det är väl ett sätt för dem att hitta tid och maska. Jag tror de sätter sig ner tre fyra gånger och om de vill spela fotboll så, absolut, men det visar ju var de står, säger Lennartsson.

Häcken gick upp i serieledning efter segern, men med samma poäng och målskillnad som Hammarby.