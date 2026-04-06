LIVE: Brommapojkarna – Hammarby

BP tar emot Hammarby på hemmaplan under måndagen.

Det stora utropstecknet är att BP:s Ellen Gibson ska möta klubben i sitt hjärta.

Brommapojkarna och Hammarby möts i omgång två av damallsvenskan. Hammarby vann premiären mot Rosengård med 3–1 samtidigt som BP gjorde en stark insats på Hisingen men där matchen slutade 3–2 till BK Häcken.

Speciellt för denna matchen är inte bara stormen, utan även att den förre Bajen-legenden, Ellen Gibson, nu spelar i BP och för första gången i sin karriär ska hon möta Hammarby. En klubb hon spelade i över 20 år.