Avstängningen lyfts – Mudryk får spela igen

Mychajlo Mudryk är tillbaka.

Ukrainarens dopingavstängningen har hävts.

Det meddelar Chelsea och det engelska förbundet.

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I våras stängdes Mychajlo Mudryk av från all fotbollsaktivitet i fyra år efter att otillåtna preparat upptäcks under en dopingkontroll.

Chelsea-spelaren valde därefter att överklaga beslutet till idrottens skiljedomstol CAS. Nu har beslutet kommit.

Det internationella anti-dopingförbudet WADA har kommit överens med det engelska förbundet och Mychajlo Mudryk själv om att säga upp avstigningen. Ukrainaren får därmed spelas fotboll igen.

”Vi vet hur mycket den här möjligheten att få återvända betyder för honom. Vårt fokus ligger nu på att stötta ”Misha” i hans återintegrering i truppen och hjälpa honom att återuppta sin karriär”, skriver Chelsea i ett uttalande.

Mudryk anslöt till Londonklubben från Shakhtar Donetsk vintern 2023. Även innan sin avstängning hade ukrainaren det tufft och han står noterad för fem mål på 53 matcher för Chelsea.