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Foto: Bildbyrån

Officiellt: Tar över efter VM-fiaskot – blir historisk

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Tjeckien stod för ett svagt världsmästerskap.
Kort senare avgick förbundskaptenen Miroslav Koubek.
Nu har spanjoren Santi Denia presenterats som ersättare.

Foto: Bildbyrån

Tjeckien klappade ihop i VM. Landslaget tog inte en enda seger och åkte ur efter att ha slutat sist i sin grupp.

Kort efter uttåget valde förbundskaptenen Miroslav Koubek att avgå. Nu har hans ersättare presenterats.

Det är den spanske 52-åringen Santi Denia som tar över Tjeckien. Avtalet är skrivet över två år med en option att förlänga.

– Jag är glad över att vara här och jag är extremt motiverad, eftersom jag ser det som en fantastisk möjlighet att leda det tjeckiska landslaget, säger Denia i ett uttalande.

Spanjoren blir dessutom historisk som den förste utländske förbundskaptenen för det tjeckiska landslaget. Han har tidigare varit tränare i qatariska Al-Shahania SC och det spanska landslaget.

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