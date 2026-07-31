Officiellt: Tar över efter VM-fiaskot – blir historisk

Tjeckien stod för ett svagt världsmästerskap.

Kort senare avgick förbundskaptenen Miroslav Koubek.

Nu har spanjoren Santi Denia presenterats som ersättare.

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Tjeckien klappade ihop i VM. Landslaget tog inte en enda seger och åkte ur efter att ha slutat sist i sin grupp.

Kort efter uttåget valde förbundskaptenen Miroslav Koubek att avgå. Nu har hans ersättare presenterats.

Det är den spanske 52-åringen Santi Denia som tar över Tjeckien. Avtalet är skrivet över två år med en option att förlänga.

– Jag är glad över att vara här och jag är extremt motiverad, eftersom jag ser det som en fantastisk möjlighet att leda det tjeckiska landslaget, säger Denia i ett uttalande.

Spanjoren blir dessutom historisk som den förste utländske förbundskaptenen för det tjeckiska landslaget. Han har tidigare varit tränare i qatariska Al-Shahania SC och det spanska landslaget.



