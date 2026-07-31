Uppgifter: Gör som Mbappe – skriver på för PSG

Maghnes Akliouche ser ut att lämna Monaco.

Nästa anhalt blir Paris Saint-Germain, enligt franska medier.

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Maghnes Akliouche har flera starka säsonger i Monaco bakom sig. Prestationerna ledde till att 24-åringen blev uttagen i Frankrikes VM-trupp under sommaren.

Nu talar mycket för att anfallaren flyttar till den franska huvudstaden. Enligt RMC Sport har Paris Saint-Germain kommit överens med Monaco om en övergångssumma på 50 miljoner euro. Han väntas skriva på för fem år.

Akliouche väntas därmed göra samma flytt som en annan fransk anfallare från Monaco gjorde 2018. Det var då Kylian Mbappe lämnade det lilla kungadömet för Paris Saint-Germain.

PSG har redan tappat den offensiva pjäsen Lee Kang-in. Även Bradley Barcola och Ibrahim Mbaye omges med flyttrykten.

Akliouche är noterad för tio landskamper för Frankrike och svarade för ett kort inhopp under VM.