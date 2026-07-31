Beskedet: Stjärnorna slutar i brasilianska landslaget

Neymar har avslutat landslagskarriären.

Nu gör Casemiro och Danilo detsamma.

Det bekräftar förbundskaptenen Carlo Ancelotti.

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Tidigare i veckan meddelade Neymar att han avslutar landslagskarriären. Den brasilianske stjärnan gjorde totalt 80 mål på 130 landskamper för Brasilien. Han är landets främste målskytt någonsin.

Nu väljer flera brassar att sluta i landslaget. Både Casemiro, 34, och Danilo, 35, gör Neymar sällskap. Det bekräftar förbundskaptenen Carlo Ancelotti.

– Jag tror att detta VM avslutade en viktig generation av brasiliansk fotboll. Tillsammans med Neymar har Danilo och Casemiro – som alla var över 30 under turneringen – också nått slutet av sin resa med landslaget, säger Ancelotti till Globo.

Casemiro gjorde 91 landskamper för ”Seleçāo” och Danilo 75.