Klart: Ferran Torres skriver på för PSG

Transfersagan har slutligen nått sin ända.

Paris Saint-Germain meddelar att Ferran Torres har skrivit på för klubben.

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Ferran Torres har ryktats bort från Barcelona under större delar av sommaren. Enligt de uppgifter som florerat har spanjoren varit mån om att få till en flytt till Paris Saint-Germain.

Nu har han också fått sin vilja igenom. PSG meddelar att 26-åringen har kritat på ett kontrakt till 2031.

”Jag är väldigt glad över att få inleda ett nytt äventyr i en så ambitiös klubb som Paris Saint-Germain. Jag vill tacka president Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos och tränaren Luis Enrique för att de gett mig möjligheten att ansluta till laget. Jag hoppas kunna hjälpa klubben att vinna så många titlar som möjligt”, säger spanjoren i ett uttalande via klubbens hemsida.

Ferran Torres fick sin fotbollsfostran i Valenica och representerade moderklubben 97 gånger i tävlingssammanhang innan flytten gick till Manchester City. 2022 skrev han på för Barcelona där han spelade över 200 matcher.

Anfallaren blev stor hjälte när han avgjorde VM-finalen för Spanien mot Argentina.